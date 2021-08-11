11 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Спинальная мышечная атрофия, СМА (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

Саше Лабутину со спинальной мышечной атрофией благодаря Алтушкину поставили самый дорогой в мире укол

Трехлетнему мальчику Саше Лабутину из Екатеринбурга поставили долгожданный препарат "Золгенсма". Он прибыл в Областную детскую клиническую больницу накануне днём. Лекарство доставили самолётом из США. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда РМК.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — это наследственное генетическое заболевание, при котором поражаются двигательные нейроны спинного мозга. Единственный препарат, который лечит поломанный ген, – "Золгенсма" – стоит более 150 млн руб. Он доставляет синтетическую функциональную копию гена SMN1 в клетки двигательных нейронов. Это лекарство не только останавливает развитие болезни, но и помогает улучшить общее состояние.

Спинальная мышечная атрофия, СМА, "Золгенсма"(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

Спинальная мышечная атрофия, СМА(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

Средства на спасительный препарат собирали больше года. В сборе участвовали тысячи неравнодушных людей. Они помогли семье собрать почти 45 млн руб. Но "Золгенсму" можно ставить либо до двух лет, либо до 21 кг веса, поэтому родственники боялись не успеть.

"В какой-то момент мне показалось, что сбор остановился. Я не знала, что делать, и почти опустила руки. И тут подключился глава Русской медной компании Игорь Алексеевич Алтушкин. В общей сложности он перевёл 105 миллионов рублей. Это был шок, я проплакала несколько суток – такое это было счастье! Счастье, что у моего сына появился шанс на здоровую жизнь!" – вспоминает мама Саши Юлия Лабутина.

Бизнесмен Игорь Алтушкин перевел 100 млн руб., также поступил транш в 5 млн руб. от Фонда святой Екатерины, где Алтушкин является одним из учредителей.

После введения препарата Саше придется ещё пройти курс гормонотерапии, пока состояние не стабилизируется. Только после этого можно будет приступить к восстановительной терапии и ЛФК.

Спинальная мышечная атрофия, СМА, "Золгенсма"(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

Спинальная мышечная атрофия, СМА, "Золгенсма"(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

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Теги: Саша Лабутин, спинальная мышечная атрофия, Игорь Алтушкин, РМК



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