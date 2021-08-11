11 Августа 2021
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вода кран (2016) | Фото: gidroguru.com

Жителям Кисловодска перекрыли холодную воду из-за мутности

В Кисловодске прекратили подачу холодной воды в город с Эшкаконских очистных сооружений, поскольку она стала повышенной мутности, сообщает ГУ МЧС по Ставрополью.

Всего без воды остались более 137 человек. По резервному водоводу пустили воду только 23 тысячам потребителей. Остальным организован подвоз питьевой воды по заявкам.

Исправить ситуацию обещают сегодня к 14 часам. Сейчас идут работы по запуску Кубанского водовода.

Ранее жители южной части Миасса (Челябинская область) остались без горячей воды из-за долгов завода "Роскосмоса". Задолженность за поставку газа образовалась из-за долга Миасского машиностроительного завода. В настоящий момент МУП через суд взыскивает с завода задолженность в размере более 360 млн рублей.

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Теги: кисловодск, вода, мутная вода



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