Окончательное решение: дело экс-схиигумена Сергия рассмотрят в Москве

Защита бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) отказалась от апелляции на решение Верховного суда об изменении территориальной подсудности его дела. Планировалось, что ее рассмотрят сегодня, 11 августа.

Напомним, что дело передано в Измайловский районный суд Москвы. Процесс могли перенести в суд Верхней Пышмы, на чем и настаивала защита.

Как сообщают адвокаты Сергия в своем Telegram-канале, решение принято в связи с тем, что сейчас он проходит полноценное медобследование, а процесс этапирования может крайне негативно сказаться на состоянии его здоровья.

"Путь из Москвы на Урал в спецвагоне по железной дороге может занять от двух недель до месяца. Во время перевозки у этапируемых нет доступа к лекарствам, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями. Также нередко этапирование происходит в почти полной неизвестности: даже адвокаты в течение долгого времени не знают, где находится подзащитный", - сообщают защитники отлученного от церкви экс-схиигумена.

Учитывая все это, они решили отказаться от своей апелляционной жалобы. Таким образом, дело Романова будет рассматривать Измайловский районный суд столицы.

Напомним, Сергию вменяется три статьи УК РФ: "Склонение к совершению самоубийства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Самоуправство". Он был задержан в декабре прошлого года в ходе спецоперации в Среднеуральском женском монастыре, а сейчас находится под арестом в Москве.