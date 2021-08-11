В Югре не планируют вводить дистанционное обучение

Новый учебный год в Югре начнется в традиционном формате - очно, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление сделал директор департамента образования и молодежной политики округа Алексей Дренин. В этом году в первый класс пойдут около 27 тыс. детей. Работу начнут 322 школы. Всего в них будет обучаться почти 240 тыс. детей.

Очными будут и линейки 1 сентября. Родителям для участия в них нужно будет предоставить справку о прохождении вакцинации либо ПЦР-тест.

Школы получили рекомендации проводить их на открытом воздухе, а если погодные условия не позволят - то в классах. Без массового участия детей.

В вузах региона могут организовать пункты вакцинации.

Отметим, что в трех городах округа - Югорске, Советском и Урае - введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан (за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса), установлено ограничение на работу кинотеатров и фитнес-клубов, также с 20.00 до 06.00 - на работу заведений общепита.