50% обращений в ЦИК из регионов – это Санкт-Петербург - Памфилова

В Санкт-Петербурге уже работает специальная группа Центральной избирательной комиссии, которая проверяет жалобы, поступившие от кандидатов на действия властей и избиркомов, сообщила сегодня на заседании ЦИК ее председатель Элла Памфилова.

Она отметила, что 50% всех обращений с жалобами в ЦИК, приходящих из регионов, - это претензии из Санкт-Петербурга.

"В Санкт-Петербурге работает наша группа. Мы собирались это сделать раньше, поскольку из всех обращений 50% связано с выдвижением и регистрацией в Санкт-Петербурге. И обращение Татьяны Булановой подстегнуло нас отправить туда комиссию. Есть уже определенные положительные результаты", - рассказала Памфилова.