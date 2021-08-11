11 Августа 2021
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Политика В России Санкт-Петербург
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

50% обращений в ЦИК из регионов – это Санкт-Петербург - Памфилова

В Санкт-Петербурге уже работает специальная группа Центральной избирательной комиссии, которая проверяет жалобы, поступившие от кандидатов на действия властей и избиркомов, сообщила сегодня на заседании ЦИК ее председатель Элла Памфилова.

Она отметила, что 50% всех обращений с жалобами в ЦИК, приходящих из регионов, - это претензии из Санкт-Петербурга.

"В Санкт-Петербурге работает наша группа. Мы собирались это сделать раньше, поскольку из всех обращений 50% связано с выдвижением и регистрацией в Санкт-Петербурге. И обращение Татьяны Булановой подстегнуло нас отправить туда комиссию. Есть уже определенные положительные результаты", - рассказала Памфилова.

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Теги: санкт-петербург, избирком, элла памфилова, жалобы, татьяна буланова, выборы в госдуму



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