11 Августа 2021
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Политика Санкт-Петербург
максим шугалей, выборы, партия родина (2021) | Фото: пресс-служба партии Родина

Президент ФЗНЦ Шугалей получил статус кандидата в депутаты ЗакС Петербурга

В среду, 11 августа, территориальная избирательная комиссия (ТИК) Выборгского района Санкт-Петербурга зарегистрировала президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея кандидатом в депутаты Заксобрания. Социолог выдвигается от партии «Родина».

Основные пункты программы Шугалея – выделение дополнительных средств нуждающимся пенсионерам (так называемая «ленинградская надбавка»), отмена заработных плат местным парламентариям, создание института народных советников для решения проблем горожан.

Напомним, ранее представители ТИК отказали в регистрации другому выдвиженцу партии «Родина» – заслуженной артистке России Татьяне Булановой. Она также выступила с инициативой «ленинградской поправки». Решение об отклонении ее кандидатуры принято на фоне обращения Булановой к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой навести порядок в Петербурге. В городе уже работает спецкомиссия ЦИК.

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Теги: максим шугалей, выборы, партия родина, ФЗНЦ, татьяна буланова, элла памфилова, цик



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