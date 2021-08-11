11 Августа 2021
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шторм керчь разлив нефти чп экология (2007) | Фото: drugoi.livejournal.com

Площадь разлива нефтепродуктов у Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз масштабнее

Площадь пятна от выброса нефтепродуктов возле Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз масштабнее, чем сообщалось. Она составила 80 квадратных километров, данные следуют из спутниковых снимков.

Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума ранее утверждала, что площадь пятна – 200 квадратных метров.

Как говорится в сообщении на сайте Института космических исследований РАН, нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров. Это показал радиолокационный снимок спутника Sentinel-1.

Выброс нефтепродуктов в море произошел 7 августа, при погрузке греческого судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

ЧП произошло в шести километрах от берега, сообщает Regnum. На месте разлива были выставлены боновые заграждения.Новороссийская транспортная прокуратура начала проверку.

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Теги: новороссийск, разлив нефти, танкер



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