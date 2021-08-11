11 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Врач объяснил свердловские антирекорды по ковиду, несмотря на рост вакцинации

В Свердловской области каждую неделю выявляют антирекорды по количеству заболевших, а также смертности от коронавируса. Эксперт объяснил, почему это происходит, несмотря на растущие темпы вакцинации.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель главного врача "Городского центра медицинской профилактики" Александр Харитонов, в регионе не достигнут тот процент охвата прививками, который необходим для появления коллективного иммунитета.

"Это оценивается по второй прививке, которую у нас получили чуть более 24%. Сегодня у нас не создан барьер для проникновения коронавируса от больного человека к здоровому и не привитому. Поэтому люди будут болеть, пока мы не создадим достаточно хорошую иммунную прослойку", - сообщил Харитонов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Александр Харитонов(2020)|Фото: ТАСС

Он уточнил, что необходимо достичь показателя в 60% привитых от ковида среди взрослого населения региона.

"Но если мы сегодня не начнем прививать хотя бы подростков, то нам, чтобы добиться снижения заболеваемости, необходимо будет привить не менее 80% взрослого населения", - заявил врач.

Также он отметил, что в Свердловской области, как и по всей России, пока не решен вопрос с вакцинацией несовершеннолетних.

"Испытания вакцин проводятся, и мы с нетерпением ждем, когда начнем вакцинировать подростков хотя бы с 12 лет", - заключил Александр Харитонов.

Напомним, что на Среднем Урале уже выявлены случаи заболевания коронавирусом после прививки от него.

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Теги: врач, вакцинация, антирекорды, ковид, Свердловская область



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