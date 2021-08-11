Иск на 2,2 млн: судья усомнилась в затратах ГУ МВД на охрану порядка на акциях оппозиции в Челябинске

Центральный районный суд Челябинска принял решение привлечь Минфин России к рассмотрению гражданского дела по иску регионального ГУ МВД к участникам несанкционированных шествий о взыскании ущерба в размере 2,2 млн руб.

Напомним, ответчиками выступают: Артем Яумбаев, Александр Копьев, Мария Макарова, Олег Шамбуров и Павел Струнин. По мнению истца, именно они являются организаторами незаконных шествий в поддержу Навального 23 и 31 января в Челябинске. Истец просит взыскать солидарно с ответчиков в пользу регионального ГУ МВД затраты на выплату денежных компенсаций за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени.

По данным истца, ответчики организовали несогласованные митинги, и для охраны общественного порядка пришлось привлечь значительные силы полиции и транспортные средства. В затраты на выплату денежной компенсации в размере 2,2 млн руб, по мнению ГУ МВД, входят выплата заработной платы и расходы на ГСМ. Из них затраты на ГСМ - более 26 тыс. руб. При этом ответчики уже были привлечены к административной ответственности за организацию и проведение шествия.

Сегодня в судебном заседании присутствовали Шамбуров, Струнин и Макарова. Они заявили, что не согласны с заявленными требованиями. Адвокат Андрей Лепёхин в ходе судебного заседания указал, что силы полиции были выведены ещё до митинга, кроме того, в материалах дела нет платежных документов, а только приказы о выплате. Он попросил отказать в удовлетворении иска.

"Иск не обоснован, доказательств не представлено. Действия по привлечению сотрудников были раньше, чем действия вышедших участников. Причинной связи здесь нет. Полагаю, что не доказано, что мои доверители были организаторами, они только были привлечены к административной ответственности. Путевые листы не содержат информации, что машины были задействованы на митинге", - подчеркнул он.

Адвокат в суде поинтересовался, чем была обоснована необходимость вывода такого количества сотрудников регионального ГУ МВД. По данным материалов дела, было привлечено 669 сотрудников. "Сотрудники выводятся для предупреждения нарушений", - заявил представитель истца. Также 23 января было задействовано 14 единиц транспорта, в том числе КамАЗ. Только тремя автомобилями в этот день было пройдено: 135 км, 171 км, 217 км. 31 января было выведено 15 единиц техники, из них двумя было пройдено расстояние: 149 км и 183 км.

Судья поинтересовалась, куда были направлены транспортные средства, поскольку это большое расстояние, поэтому необходимо установить, где они наездили почти 200 км. Истец заявил, что осуществлялись неоднократные рейсы по маршруту несогласованной акции и до отделов полиции.

Сотрудники полиции были выведены на охрану общественного порядка в день проведения митингов в 8 утра. Ответчики же настаивают, что заранее было известно начало протестной акции в 14 часов и маршрут шествия.

Также судья указала, что некоторые рапорты сотрудников полиции "безликие", в них нет дат, поэтому это не может являться доказательством, что за эти дни были выплачены денежные средства. В связи с этим было принято решение на следующем судебном заседании начать опрашивать сотрудников полиции. В качестве третьих лиц решено привлечь ФКУ ЦХИСО ГУ МВД России по Челябинской области и Минфин РФ.

Следующее заседание назначено на 14 сентября.

Напомним, 23 и 31 января в Челябинске прошли несогласованные акции сторонников Навального. После акций протеста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).