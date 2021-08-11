Запад может не признать итоги думских выборов и попытаться организовать в России массовые акции протеста – СФ

Члены комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета не исключают, что "иностранные оппоненты" в лице нежелательных в России организаций или даже иностранных правительств будут устраивать "глобальные митинги" и другие акции протеста (в том числе и в самой России) с целью признать нелегитимными выборы в Госдуму. Об этом говорится в докладе комиссии.

"По данным комиссии, наши иностранные оппоненты не питали иллюзий, что на этот раз они смогут провести во власть своих ставленников. При этом ранее были такие попытки и иллюзии - путем финансирования, путем раздувания шумихи в иностранных СМИ. Основным методом воздействия на этот раз была дискредитация системы выборов в России. Для этого был Вашингтоном разработан сценарий. К середине сентября должны были последовать заявления ЕС и других стран о непризнании нового состава Госдумы. В Европарламенте уже одобрен проект резолюции в таких тонах, его планируется принять 13,14 или 16 сентября – до голосования в России", - заявил журналистам глава комиссии, сенатор Андрей Климов.

Его коллега Владимир Джабаров добавляет: "Возрастает интенсивность попытоко из-за рубежа повлиять на ход выборов. Мы фиксируем случаи поддержки [иностранцами] отдельных кандидатов. Вызывают вопросы источники финансирования этих дорогостоящих акций. На основе открытых и закрытых источников можно заключить: налицо финансирование иностранными властями противозаконных действий".

Джабаров считает, что попытки иностранного вмешательства касаются и шумихи вокруг "массового отказа в регистрации кандидатов". "Но это единичные отказы, например, за мошеннические фактически действия по сокрытию иностранных счетов кандидатов", - отметил сенатор, намекнув, по всей видимости, на Павла Грудинина.

"На западе хотели видеть среди депутатов Госдумы исключительно мошенников и экстремистов", - добавил Джабаров.

По его мнению, "Запад может не признать итоги думских выборов и попытаться организовать после этого в России массовые акции протеста".

Климов высказался и по поводу отказа в приглашении 500 представителей ОБСЕ. По его сведениям, некоторых европейских депутатов отказались включать в этот список потенциальных наблюдателей, потому что "они объективно к нашим выборам относятся".

Сенатор не исключает, что в Вашингтоне уже готовят "глобальный митинг" против признания нового состава Госдумы: "Идет набор массовки для митингов и выступлений. По всей видимости, они все равно будут. Скандалы будут иметь постановочный характер".