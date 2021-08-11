Депутат из Марий Эл - ветеранам: Когда встречаешь начальника — надо поклониться

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов заявил, что любая власть — "она от Бога", а "когда встречаешь начальника — надо поклониться".

Противоречивое заявление прозвучало еще в июне на встрече народного избранника с ветеранами труда в марийском поселке Сернур. Видео с речью Кожанова появилось в СМИ и телеграм-каналах.

"Назло власти - делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника - что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога - как с нею можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать", - заявил депутат ветеранам.