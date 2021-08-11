Минтруд признал, что его требование отстранять невакцинированных от работы незаконно

Минтруд признал, что его "разъяснения" по поводу отстранения невакцинированных от работы не основаны на законе и не имеют никакого значения. Об этом говорится в ответе ведомства, которое имеется в распоряжении Накануне.RU.

Напомним, первый раз 15 июля Роструд "разрешил" отстранять от работы непривитых сотрудников из тех категорий, которые перечислили главные санитарные врачи регионов в своих постановлениях. Притом что у него нет полномочий "уточнять" или "разъяснять" федеральное законодательство, которое разрешает отстранять только работников тех профессий, которые указаны в Постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 №825. Это работники здравоохранения, образования и некоторые редкие профессии.

24 июля Минтруд и Роспотребнадзор издали совместные "разъяснения", снова потребовав от работодателей отстранять от работы невакцинированных от коронавируса, но так и не указав ни одного основания в действующем законодательстве.

В последнем ответе Минтруда говорится, что "вакцинация позволяет снизить риски не только для конкретного привитого работника, но и прервать цепочку распространения заболевания и стабилизировать эпидпроцесс, если прививки получило требуемое для достижения коллективного иммунитета количество граждан". Можно заметить, что это теоретическое утверждение, пока не подтвержденное практикой.

Но главное в другом.

"Указанные разъяснения носят рекомендательный характер, не являются нормативным правовым актом и не формируют новых обязательств для работодателя и работника", - говорится в письме.

Также подчеркивается, что вопросы вакцинации "регулируются не трудовым законодательством, а законодательством в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". А федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в указанной сфере, является Роспотребнадзор. Туда направлено соответствующее обращение.

То, что Минтруд признал отсутствие у него полномочий толковать и разъяснять федеральное законодательство, хорошо. Но в ответе удивляет то, что ведомство называет призывы к нарушению федерального законодательства рекомендациями. Однако как может министерство даже рекомендовать нарушать законодательство? У него нет такого права.

В ответе также говорится, что граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (статьи 10,

11 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения").

Но в этом законе не говорится о том, что эти предписания могут противоречить законодательству. Да, в настоящее время этого противоречия юридически нет , так как главные санврачи действительно могут выносить постановления о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям (ст. 51 ч. 6). Но, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отстранить от работы за отсутствие прививки можно только тех, кто входит в специальный перечень 1999 года , утвержденный Постановлением Правительства РФ №825. Там сказано, что расширить его может только уполномоченным Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, т.е. Минздрав РФ, но никак не главные санврачи регионов .

То есть нарушение законодательства происходит фактически , поскольку граждан, не входящих в перечень Правительства, принуждают делать прививки, дезинформируя о том, что они обязаны их сделать или должны быть отстранены от работы. Согласно закону, такого обязательства у них нет. Как и у работодателя - права отстранить. А у органов власти - требовать это от работодателя. Если, конечно, работники не входят в правительственный перечень 1999 года №825.

Примечательно, что Минтруд это фактически признал, т.к. в "разъяснениях" от 24 июля требовал отстранять невакцирированных от работы, а теперь сдал назад. Сможет ли Минтруд признать, что и рекомендовать нарушать законодательство он тоже не вправе?