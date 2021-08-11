Минтруд признал, что его требование отстранять невакцинированных от работы незаконно
Минтруд признал, что его "разъяснения" по поводу отстранения невакцинированных от работы не основаны на законе и не имеют никакого значения. Об этом говорится в ответе ведомства, которое имеется в распоряжении Накануне.RU.
Напомним, первый раз 15 июля Роструд "разрешил" отстранять от работы непривитых сотрудников из тех категорий, которые перечислили главные санитарные врачи регионов в своих постановлениях. Притом что у него нет полномочий "уточнять" или "разъяснять" федеральное законодательство, которое разрешает отстранять только работников тех профессий, которые указаны в Постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 №825. Это работники здравоохранения, образования и некоторые редкие профессии.
24 июля Минтруд и Роспотребнадзор издали совместные "разъяснения", снова потребовав от работодателей отстранять от работы невакцинированных от коронавируса, но так и не указав ни одного основания в действующем законодательстве.
В последнем ответе Минтруда говорится, что "вакцинация позволяет снизить риски не только для конкретного привитого работника, но и прервать цепочку распространения заболевания и стабилизировать эпидпроцесс, если прививки получило требуемое для достижения коллективного иммунитета количество граждан". Можно заметить, что это теоретическое утверждение, пока не подтвержденное практикой.
Но главное в другом.
"Указанные разъяснения носят рекомендательный характер, не являются нормативным правовым актом и не формируют новых обязательств для работодателя и работника", - говорится в письме.
Также подчеркивается, что вопросы вакцинации "регулируются не трудовым законодательством, а законодательством в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". А федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в указанной сфере, является Роспотребнадзор. Туда направлено соответствующее обращение.
То, что Минтруд признал отсутствие у него полномочий толковать и разъяснять федеральное законодательство, хорошо. Но в ответе удивляет то, что ведомство называет призывы к нарушению федерального законодательства рекомендациями. Однако как может министерство даже рекомендовать нарушать законодательство? У него нет такого права.
В ответе также говорится, что граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (статьи 10,
11 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения").
Но в этом законе не говорится о том, что эти предписания могут противоречить законодательству. Да, в настоящее время этого противоречия юридически нет, так как главные санврачи действительно могут выносить постановления о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям (ст. 51 ч. 6). Но, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отстранить от работы за отсутствие прививки можно только тех, кто входит в специальный перечень 1999 года, утвержденный Постановлением Правительства РФ №825. Там сказано, что расширить его может только уполномоченным Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, т.е. Минздрав РФ, но никак не главные санврачи регионов.
То есть нарушение законодательства происходит фактически, поскольку граждан, не входящих в перечень Правительства, принуждают делать прививки, дезинформируя о том, что они обязаны их сделать или должны быть отстранены от работы. Согласно закону, такого обязательства у них нет. Как и у работодателя - права отстранить. А у органов власти - требовать это от работодателя. Если, конечно, работники не входят в правительственный перечень 1999 года №825.
Примечательно, что Минтруд это фактически признал, т.к. в "разъяснениях" от 24 июля требовал отстранять невакцирированных от работы, а теперь сдал назад. Сможет ли Минтруд признать, что и рекомендовать нарушать законодательство он тоже не вправе?