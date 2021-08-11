В Свердловской области есть заболевшие коронавирусом после сделанной прививки

11 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Врач, кабинет вакцинопрофилактики (2021) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области есть заболевшие коронавирусом после сделанной прививки

В Свердловской области есть случаи заболевания коронавирусом после прививки от него. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил заместитель главного врача "Городского центра медицинской профилактики" Александр Харитонов.

Сегодня стало известно, что жительница уральской столицы после прививки от ковида попала в реанимацию. Известно, что она в юности перенесла энцефалит после укуса клеща. А когда сделала прививку, то тяжело заболела. Врачи говорят, что подобные симптомы больше похожи на аллергическую реакцию, и отрицают связь с вакцинацией. Сейчас женщина выписана и находится дома.

Александр Харитонов признал, что на Среднем Урале есть заболевшие после прививки, но, по его словам, они не болеют тяжело.

"Я всегда говорю о том, что любая вакцина не защищает на 100% от заболеваний. И это вакцина не только против коронавируса, а против любой инфекции. Всегда есть определенный процент людей, которые не отвечают на введение вакцины. Такое происходит и после вакцинации против коронавирусной инфекции. Учет заболевших ведется. Их по Свердловской области на сегодняшний день не более 1%. Но надо сказать, что заболевание протекает в более легкой форме и эти люди не умирают", - рассказал Харитонов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, в одном из писем с методическими рекомендациями Минздрав РФ сообщает, что все случаи заболевания после вакцинации, потребовавшие госпитализации, включая смерти, относятся к последствиям вакцинации. Впрочем, на деле врачи и власти при возникновении таких случаев отрицают связь с прививкой, официально связь вакцинации и тяжелых побочных эффектов не была установлена ни разу.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: коронавирус, случаи, прививка, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети