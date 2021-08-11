В Свердловской области есть заболевшие коронавирусом после сделанной прививки

В Свердловской области есть случаи заболевания коронавирусом после прививки от него. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил заместитель главного врача "Городского центра медицинской профилактики" Александр Харитонов.

Сегодня стало известно, что жительница уральской столицы после прививки от ковида попала в реанимацию. Известно, что она в юности перенесла энцефалит после укуса клеща. А когда сделала прививку, то тяжело заболела. Врачи говорят, что подобные симптомы больше похожи на аллергическую реакцию, и отрицают связь с вакцинацией. Сейчас женщина выписана и находится дома.

Александр Харитонов признал, что на Среднем Урале есть заболевшие после прививки, но, по его словам, они не болеют тяжело.

"Я всегда говорю о том, что любая вакцина не защищает на 100% от заболеваний. И это вакцина не только против коронавируса, а против любой инфекции. Всегда есть определенный процент людей, которые не отвечают на введение вакцины. Такое происходит и после вакцинации против коронавирусной инфекции. Учет заболевших ведется. Их по Свердловской области на сегодняшний день не более 1%. Но надо сказать, что заболевание протекает в более легкой форме и эти люди не умирают", - рассказал Харитонов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, в одном из писем с методическими рекомендациями Минздрав РФ сообщает, что все случаи заболевания после вакцинации, потребовавшие госпитализации, включая смерти, относятся к последствиям вакцинации. Впрочем, на деле врачи и власти при возникновении таких случаев отрицают связь с прививкой, официально связь вакцинации и тяжелых побочных эффектов не была установлена ни разу.