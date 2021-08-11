Крупные банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

В августе ставки по депозитам в крупных банках начали расти и практически вернулись к допандемийному уровню, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

Согласно этим данным, доходность вклада сроком до 1 года в среднем по 54-м крупнейшим банкам страны выросла до 5,3% годовых – это уровень декабря 2019 года.

Тенденция наблюдается на фоне того, что Центробанк в последние месяцы начал активно повышать ключевую ставку.

Отмечается, что некоторые банки подняли ставки по вкладам до 7,5-8 процентов, но при выполнении определенных условий или подключении к другим продуктам.

В марте сообщалось, что средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках по итогам второй декады месяца упала до 4,51%. В первой декаде месяца этот показатель составлял 4,53%. Снижение ставок у банков продолжается шестой год подряд.

19 марта Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку - на минимальный шаг в 0,25 б.п. В июле совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 1% - до 6,5%.