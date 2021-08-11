11 Августа 2021
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: www.rg.ru

Облсуд оставил бизнесмена из Екатеринбурга под арестом за похищение и избиения своей супруги

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга в отношении 39-летнего бизнесмена Дмитрия Трапезникова, подозреваемого в похищении и избиении своей жены, сообщает корреспондент Накануне.RU. Трапезников останется в СИЗО до 23 сентября 2021 г.
С обжалованием решения выступила сторона бизнесмена. Коротать арест подозреваемый должен был в том же доме, где, по словам пострадавшей, её избивали. Этот коттедж принадлежит матери бизнесмена и пенсионерке, которая ранее назвала поступки сына "романтичными".

"Они проживали в этом коттедже. Значит раньше это называлось проживание, а теперь похищение?" - заявил один из адвокатов.

"Ну признали его супругу пострадавшей, и что теперь, его арестовывать? Конфликты между супругами были и раньше. Подзащитной выгодно очернить моего подзащитного. Полынова добровольно села к нему в машину, ничем ей не угрожали, она спокойно ездила по городу в одной машине с подзащитным, заходила в магазин и в доме находилась добровольно", - заявил другой адвокат.

В качестве доказательств в пользу подозреваемого сторона зашиты представила положительные характеристики от сотрудников предприятия, где тот является директором, а также грамоты и дипломы за 2005г., последние из которых сторона пострадавшей просила не приобщать, поскольку они не имеют отношения к делу.
Помимо этого, защита сообщила, что у подзащитного имеется хроническое заболевание сердца. В этом случае, по словам адвоката, бизнесмену опасно находится в СИЗО в период пандемии коронавируса.

"Ситуацию осветили СМИ, и история была подана именно с выгодной для потерпевшей стороны. На данный момент никаких доказательств, что преступление было совершено, нет", - заявила адвокат бизнесмена.

Защитники просили перевести под домашний арест Трапезникова и потому, что "рисков для побега подозреваемого, его давления на сторону пострадавшей или свидетелей" также нет.

С этими доводами не согласилась защита потерпевшей. По словам адвоката, в тот день Трапезников действительно останавливался со своей супругой в машине, но только не возле магазина, а рядом со своим предприятием. Данный факт свидетельствует о том, что бизнесмен не может продолжать рабочую деятельность.

"Находясь на домашнем аресте, он может оказывать давление. В отношении потерпевшей совершать преступления. Никакой добровольности нахождения в доме, где ее избивали сутки, не может быть и речи. Нахождение его в следственном изоляторе позволит обезопасить мою подзащитную", - заявил адвокат.

Прокурор также заявила, что говорить о добровольном нахождении потерпевшей рядом с супругом в день похищения сторона бизнесмена утверждать не может, домашний арест не исключает побег бизнесмена, который может понести наказание за особо тяжкое преступление, а его заявления о болезнях может свидетельствовать о психической нестабильности.

Высказался и сам Трапезников, который присутствовал на заседании посредством видеосвязи.

"Я не совершал преступления, в которых меня обвиняют. В доме находятся личные вещи Александры, которые она пытается забрать. За две с половиной недели никаких следственных действий со мной не совершалось. Она не была беременной. Вся шумиха в СМИ специальной создана, чтобы засудить меня, кто-то хорошо на этом зарабатывает", - заявил подозреваемый.

Вопросом заработка заинтересовалась и судья, только в отношении самого бизнесмена. Как оказалось, автомобиль, но котором могло быть совершенно похищение, принадлежит компании, а коттедж матери. При этом, согласно документам, дом был подарен пенсионерке сыном в 2020 г.
- То есть вы хотите сказать, что с фактическим доходом в 50 тыс. и более, как вы утверждаете, вы смогли отстроить двухэтажный дом в 253 "квадрата"?
- Да.
- Ну-ну.

Сторона защиты до последнего настаивала на невиновности Трапезникова. Один из адвокатов бизнесмена также подал заявление о признании возбуждения уголовного дела незаконным.

Напомним, по версии следствия, девушка собиралась разойтись с супругом, из-за чего последний начал вести себя неадекватно: приезжал на работу к Александре, бил окна, просил вернуться. Одной из причин похищения также послужил имущественный спор между супругами. Бизнесмен подсторожил девушку у фитнес-центра на ул. Московской, где она работает мастером по маникюру. Угрожая предметом, похожим на пистолет, Трапезников затащил Александру в Toyota Camry и отвез в коттеджный поселок "Георгиевские Дачи", расположенный в Октябрьском районе Екатеринбурга. По материалам дела, там мужчина почти сутки избивал девушку. Вызволить Александру удалось сотрудникам полиции, к которым обратилась мать пропавшей после того, как дочь перестала выходить на связь. В субботу в доме бизнесмена проводились обыски, во время которых у задержанного нашли два пистолета, два ружья, а также приспособление для употребление наркотиков.

Ссылаясь на слова своей подзащитной, адвокат сообщил, что жестокие действия со стороны ее супруга привели к выкидышу. О том, что находится на втором месяце беременности, сама Александра не знала: об этом стало известно только после того, как открылось кровотечение.

"Мы определённо не согласны с данным решением и будем его обжаловать. Единственное, чего мы хотим, это выпустить невиновного человека из-за решётки", - заявил один из адвокатов Трапезникова. На вопрос о том, откуда у девушки синяки по всему лицу, он добавил что, "не может этого знать, поскольку не знаком с данной особой"

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