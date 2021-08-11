11 Августа 2021
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Спорт
ФК &quot;Спартак&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Спартак&quot;

Витория — о вылете "Спартака" из ЛЧ: "Нужно как можно быстрее возвращаться к чемпионату России"

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022.

Накануне "Спартак" уступил португальской "Бенфике" во втором матче третьего отборочного раунда турнира. Обе игры завершились со счётом 2:0 в пользу португальского клуба.

"Это были две встречи высокого уровня. Игры были сложные, с интересной динамикой. После поражения в Москве было сложнее играть. Результат останется, но не надо связывать эти факты. У нас есть все возможности, чтобы встать на правильный путь. В начале чемпионата у нас были не лучшие результаты, в Лиге чемпионов нам тоже не повезло. Надо проанализировать данные матчи, оставить их позади и двигаться дальше в чемпионате России", - цитирует Спорт-Экспресс слова Витории, сказанные после игры.

Отметим, что 51-летний специалист, возглавивший российский клуб перед началом этого сезона, потерпел на старте уже четыре поражения в пяти матчах. В трёх встречах чемпионата России "Спартак" один раз победил и два раза потерпел поражение. После вылета из Лиги чемпионов "красно-белые" продолжат выступать в Лиге Европы.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Руй Витория, Спартак, Бенфика, вылет



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