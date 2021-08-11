11 Августа 2021
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трубецкой, сургутский район (2020) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Андрей Трубецкой о развитии Сургутского района: Какой крупный завод построят, откуда берется рост налогов, чем объяснить позитивный показатель рождаемости

В Сургутском районе появится завод по металлопрокату. Там будут выпускать трубы большого диаметра. Кроме того, в одном из посёлков муниципалитета открыт крупнейший в Западной Сибири перевалочный пункт "Магнита". Об этом и многом другом в интервью рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

""Северсталь" строит завод по металлопрокату. Там будут делать трубы большого диаметра. Мы выдали разрешение на строительство, без торгов выдали участок. Сейчас мяч – на поле инвестора, надо строить. Есть заминка, скрывать её глупо. Связана она с макроэкономикой – санкциями в отношении российских компаний, которые есть на международной арене. Полугодовое отставание от графика есть. Второй проект – строительство крупного логистического центра. В декабре прошлого года открыли крупнейшую на территории Западной Сибири перевалочную базу, создано 900 рабочих мест плюс транспортно-экспедиционный персонал. Речь идёт о переброске через этот центр на Ямал продукции "Магнита"", - сказал Трубецкой о проектах, которые реализуют в посёлке Солнечный.

андрей трубецкой, сургутский район(2021)|Фото: disk.yandex.ru/скрин

Комментируя рост цен на продукты, глава Сургутского района отметил, что не понимает природу этого процесса.

"Лично у меня как у главы и жителя района нет понимания природы роста цен. На овощи – от двух до пяти раз, на гречку, рис – 150-170%, картофель – 130%. С этим должно разбираться УФАС. Вижу, что чек растёт. Если ранее я набирал тележку на 5 тыс. руб., то теперь – 7-9 тыс. руб.", - сказал Андрей Трубецкой.

Отметим, что ранее на пресс-конференции в Салехарде уральский полпред Владимир Якушев сообщил, что скоро в УрФО подешевеет "борщевой набор". Ранее в Минпромторге сообщили, что в начале августа цены на морковь снизились более, чем на 11%, на картофель – почти на 6,5%, на лук – около 1%. На плодоовощную продукцию за неделю цены снизились в среднем на 3,1%.

Андрей Трубецкой сказал в своем интервью, что он - как житель Сургутского района, который так же ходит в магазин, как и все граждане - и видит, что так называемый чек еженедельной закупки продуктов явно растет.

При этом, глава Сургутского района отметил, что за 1 полугодие 2021 года сельхозпроизводители муниципального образования произвели продукции на сумму около миллиарда рублей и, что самое любопытное, это составляет 24% от всего объема в Югре.

трубецкой, прямой разговор(2021)|Фото: disk.yandex.ru/скрин

Еще один показатель, достигнутый в Сургутском районе, вызывает не просто уважение, а даже некое удивление, как подметил интервьюер. Речь о росте налоговых поступлений в бюджет Сургутского района.

"Да, по прошлому году у нас 51 новый налогоплательщик. За первое полугодие - 44 за первое полугодие. По 2021 году за первое полугодие мы приросли налоговыми поступлениями на 210 млн рублей по отношению к прошлому году. То есть, в прошлом году 400 млн, и этот год тоже растем", - подчеркнул Андрей Трубецкой

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Теги: Андрей Трубецкой, Сургутский район, посёлок Солнечный



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