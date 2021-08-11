В Москве обнаружено обезглавленное тело женщины

На западе Москвы (Никулинская улица) накануне вечером местные жители сделали ужасающую находку: обнаружили тело 47-летнего мужчины, выпавшего с 17-го этажа одного из домов. При этом на теле у него были ножевые ранения.

Очевидцы вызвали полицию, которая выяснила: погибший – безработный уроженец Новосибирска. Когда поднялись в квартиру, из которой он выпал, сделали еще более страшную находку: обезглавленное тело 42-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. По оценкам судмедэкспертов, смерть наступила примерно за шесть часов до приезда полиции, передает Life Shot.

Возбуждено уголовное дело, следователи разбираются, что произошло в день трагедии.