11 Августа 2021
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Происшествия Москва
балкон, дом, высотка, многоэтажный дом, окно, высота (2016) | Фото:

В Москве обнаружено обезглавленное тело женщины

На западе Москвы (Никулинская улица) накануне вечером местные жители сделали ужасающую находку: обнаружили тело 47-летнего мужчины, выпавшего с 17-го этажа одного из домов. При этом на теле у него были ножевые ранения.

Очевидцы вызвали полицию, которая выяснила: погибший – безработный уроженец Новосибирска. Когда поднялись в квартиру, из которой он выпал, сделали еще более страшную находку: обезглавленное тело 42-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. По оценкам судмедэкспертов, смерть наступила примерно за шесть часов до приезда полиции, передает Life Shot.

Возбуждено уголовное дело, следователи разбираются, что произошло в день трагедии.

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Теги: тело, ножевые ранения, убийство



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