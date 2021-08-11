На Ямале транспортная прокуратура проводит проверку из-за поломки вертолёта Ми-8

На Ямале прокуратура проводит проверку из-за поломки вертолёта Ми-8, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне. Воздушное судно авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" с регистрационным номером RA-27071 выполняло коммерческий рейс Новый Уренгой - Пякяхинское месторождение. В 12.21 командир вертолёта сообщил об отказе авиагоризонта, завале более 10 градусов. Было принято решение вернуться на посадочную площадку вылета Бурэнерго.

В 12.48 вертолёт благополучно приземлился. На борту находились три члена экипажа, 22 пассажира. Пострадавших нет.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.