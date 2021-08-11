11 Августа 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2006) | Фото: www.taimyr.ru

На Ямале транспортная прокуратура проводит проверку из-за поломки вертолёта Ми-8

На Ямале прокуратура проводит проверку из-за поломки вертолёта Ми-8, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне. Воздушное судно авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" с регистрационным номером RA-27071 выполняло коммерческий рейс Новый Уренгой - Пякяхинское месторождение. В 12.21 командир вертолёта сообщил об отказе авиагоризонта, завале более 10 градусов. Было принято решение вернуться на посадочную площадку вылета Бурэнерго.

В 12.48 вертолёт благополучно приземлился. На борту находились три члена экипажа, 22 пассажира. Пострадавших нет.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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Теги: вертолёт Ми-8, транспортная прокуратура, проверка



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