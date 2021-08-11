Трех генералов отстранили от службы после ареста экс-главы УМВД по Камчатке

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отстранил от должностей трех генералов МВД.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн связал кадровые перестановки с задержанием начальника УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселева, которого обвиняют в получении взятки.

"В МВД — решили "завернуть гайки", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его данным, уволены заместитель начальника ГУМВД Москвы генерал-лейтенант Андрей Понорец, начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, заместитель начальника департамента госслужбы и кадров (ДГСК) МВД генерал-майор Виталий Краснов.

Хинштейн уточнил, что Понорец и Демин в 2017 году поручились за Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв.

Напомним, Киселев был задержан 3 августа по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей. По данным следствия, в июле 2020 года он получил от предпринимателя взятку через посредников за сокрытие "факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу".

4 августа бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю заключили под стражу на два месяца.

Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента в июне. Его предшественник Александр Сидоренко был арестован за злоупотребление полномочиями. В прошлом году его приговорили к пяти годам лишения свободы.