На первой нитке "Северного потока-2" начинаются пусконаладочные работы по заполнению газом

Строители соединили между собой секции газопровода "Северный поток-2", уложенные со стороны Германии и России. Таким образом было завершено строительство морского участка первой нитки "Северного потока-2", сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - цитирует РБК оператора.

11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются.

В конце июня австрийский партнер "Газпрома" – компания OMV – выражала надежду на то, что СП-2 будет достроен до конца августа, первый коммерческий газ пойдет по нему уже в этом году.

"Я скрещу пальцы за "Северный поток-2". Глава компании [Nord Stream 2 AG] говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет", - заявил на пресс-конференции глава OMV Райнер Зеле.