В Екатеринбурге задержаны подрывники банкоматов: они могут быть причастны к пяти разбоям

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в краже денег из банкоматов. Ущерб составил несколько миллионов рублей.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, спецоперацию проводили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Свердловской области при участии ФСБ.

"В прошлом году злоумышленники дважды предприняли попытку похитить деньги из двух банкоматов, расположенных в отделениях банка на улицах Блюхера и Луначарского в Екатеринбурге. Им это удалось только со второй попытки путем подрыва аппаратов. Фигуранты тщательно готовились к преступлениям. Они подбирали объекты, наблюдали за обстановкой, определяли способ и время проникновения, а также изучали пути отхода", - рассказала Ирина Волк.

После задержания двух подозреваемых при обысках у них дома были обнаружены инструменты и приспособления для вскрытия банкоматов, 20 мобильных телефонов, 60 сим-карт и радиостанции.

Возбуждены уголовные дела, задержанные заключены под стражу. Также у сыщиков есть все основания полагать, что они могут быть причастны к пяти разбойным нападениям на банковские отделения.

"По предварительным данным, общий материальный ущерб от действий злоумышленников превышает 5 млн рублей. Продолжаются мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности фигурантов", - заключила представитель МВД.