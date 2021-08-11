11 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Екатеринбурге задержаны подрывники банкоматов: они могут быть причастны к пяти разбоям

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в краже денег из банкоматов. Ущерб составил несколько миллионов рублей.
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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, спецоперацию проводили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Свердловской области при участии ФСБ.

"В прошлом году злоумышленники дважды предприняли попытку похитить деньги из двух банкоматов, расположенных в отделениях банка на улицах Блюхера и Луначарского в Екатеринбурге. Им это удалось только со второй попытки путем подрыва аппаратов. Фигуранты тщательно готовились к преступлениям. Они подбирали объекты, наблюдали за обстановкой, определяли способ и время проникновения, а также изучали пути отхода", - рассказала Ирина Волк.

После задержания двух подозреваемых при обысках у них дома были обнаружены инструменты и приспособления для вскрытия банкоматов, 20 мобильных телефонов, 60 сим-карт и радиостанции.

Возбуждены уголовные дела, задержанные заключены под стражу. Также у сыщиков есть все основания полагать, что они могут быть причастны к пяти разбойным нападениям на банковские отделения.

"По предварительным данным, общий материальный ущерб от действий злоумышленников превышает 5 млн рублей. Продолжаются мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности фигурантов", - заключила представитель МВД.

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Теги: банкоматы, разбои, подрывники, Екатеринбург



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