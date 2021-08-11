11 Августа 2021
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Депутата-миллиардера Редькина отправили под домашний арест по делу об убийстве

Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, признавшийся в причастности к гибели человека, отправлен под домашний арест на два месяца.

Редькину предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", передает РИА Новости.

Ранее депутат местного заксобрания, миллиардер из списка Forbes признался в причастности к убийству мужчины на свалке в поселке Озерновский. Пресс-служба Редькина распространила его заявление, в котором он сообщает о возможном убийстве по неосторожности и излагает свою версию случившегося.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения тела 30-летнего жителя Озерновского. По версии следствия, 2 августа на местной свалке он получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

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Теги: игорь редькин, убийство



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Ранее 10.08.2021 10:01 Мск На Камчатке депутат-миллиардер признался в непреднамеренном убийстве


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