11 Августа 2021
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завод по подготовке конденсата к транспорту, пожар (2021) | Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Авария на заводе "Газпрома" в Новом Уренгое приведет к пятикратному снижению производства сжиженного газа в августе

Авария на заводе "Газпрома" в Новом Уренгое приведет к снижению производства сжиженного углеводородного газа в августе в пять раз. Почти в три раза может снизиться и производство стабильного конденсата, посчитал "Коммерсант".

По оценкам аналитиков, по итогам года "Газпром" может снизить переработку нестабильного конденсата на 2 млн тонн, а добычу газа — на 3,2 млрд кубометров. Однако компания может попытаться компенсировать выпадающие объемы газа за счет других месторождений.

Остановленное сейчас производство бензина и дизтоплива в Сургуте планируется возобновить только в сентябре, причем оно будет низким — 89 тыс. тонн и 56 тыс. тонн против плана 120 тыс. тонн и 74 тыс. тонн соответственно. Что касается стабильного конденсата, то в августе объем его производства может составить всего 125 тыс. тонн вместо 354 тыс. тонн, в сентябре — 134 тыс. тонн вместо 381 тыс. тонн.

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Теги: новый уренгой, авария, газпром, сжиженный газ, конденсат, топливо



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