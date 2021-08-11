Осужденный экс-зампред правительства Прикамья подал иск к краевому правительству

Бывший первый заместитель председателя правительства региона – министр территориального развития Роман Кокшаров обратился с иском в Пермский краевой суд. Осужденный на два года условно экс-чиновник полагает, что в 2015-2019 годы исполнял незаконные права и обязанности – из-за противоправного положения о министерстве, сообщает "РБК Пермь".

По мнению Кокшарова, положение противоречит Конституции РФ и закону "Об общих принципах самоуправления". Спорный документ утвержден 8 октября 2012 года. В качестве доказательства истец предъявляет вынесенный ему обвинительный приговор. Первое заседание по делу состоялось 9 августа. Представитель ответчика требования не признал. Процесс продолжится 20 августа.

Как сообщало Накануне.RU, 16 марта Ленинский районный суд назначил наказание бывшему первому зампреду правительства Прикамья Роману Кокшарову в виде двух лет лишения свободы условно, штрафа в размере 200 тыс. руб. и запретил ему занимать руководящие должности в течение двух лет. В июне с Кокшарова снят запрет занимать должности в органах власти.

Как установили следствие и суд, в 2017 году чиновник дал указание главе Гайнского района Прикамья объявить в муниципалитете режим ЧС без наличия оснований для этого. Указанное решение позволило организовать приобретение двух катеров за 18,4 млн руб. из средств регионального бюджета без проведения конкурсной процедуры.

Также в течение нескольких лет Роман Кокшаров участвовал в управлении строительной фирмой, которая получала контракты на выполнение ремонта дорог, реконструкцию стадиона и строительство школьной спортплощадки.