11 Августа 2021
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Общество В России
Дмитрий Рогозин в тире. (2020) | Фото: facebook.com/dmitry.rogozin.739

"Скольких вы уже так убили": Рогозин обратился к водителям, использующим мобильный телефон за рулем

Глава Роскосмоса и заядлый мотоциклист Дмитрий Рогозин раскритиковал водителей, которые используют мобильный телефон во время езды. Он упрекнул их в отсутствии здравого смысла, и "преднамеренных" убийствах, назвал "телефонными будками".

"От имени многих моих друзей и товарищей из сообщества мотоциклистов обращаюсь к автолюбителям: садясь за руль, выключайте на время поездки свой мобильный! Хватит эквилибристики, когда, управляя своим транспортным средством, вы болтаете по телефону, а в худшем случае - набираете смски, полностью теряя контроль за движением собственного автомобиля. Скольких вы уже так убили: пешеходов с детьми, мотоциклистов? Сколько из вас поломало жизнь другим и себе, отправившись за решетку за "непреднамеренное убийство"? Но разве это убийство невинных людей "непреднамеренное", если вы совершили его с телефоном руках, нарушив все писанные и неписанные правила и собственный здравый смысл?" – возмущается Рогозин на своей странице в Facebook.

Он добавил, что часто ездит на работу из города и обратно на мотоцикле и обратил внимание: "В последнее время водители на дорогах стали агрессивнее и всё чаще совершают опасные и непредсказуемые маневры с телефоном в руках. Пожалуйста, не делайте этого! Пожалейте других и себя! Ваша болтовня по мобиле во время управления автотранспортным средством - преступление!".

Он призвал своих подписчиков поддержать его идею и "остановить эти сорвавшиеся с места в бешеный поток телефонные будки!".

Ряд резонансных ДТП последнего времени, виновники которых во время аварии пользовались телефоном, породили предложения об увеличении штрафов за это нарушение. Так, руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил предложение главе ГИБДД МВД России Михаилу Черникову повысить штраф с сегодняшних 1,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Курдесов считает, что существующая сумма штрафа не останавливает водителей. При этом стоянка на парковочном месте для инвалидов, которая не создает прямой угрозы жизни, карается штрафом в 5 тыс. руб.

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Теги: дмитрий рогозин, мобильный телефон, штраф, пдд



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