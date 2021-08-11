В Якутии из-за лесного пожара снова эвакуируют людей

В Якутии продолжается эвакуация местных жителей из-за лесных пожаров. С летнего участка Мельжехси в Чурапчинском районе были вывезены 39 человек, в том числе 24 ребенка.

Как сообщает Regnum, эти меры связаны с лесным пожаром, очаг которого находится в трех километрах. С возгоранием борются около 180 человек и семь тракторов, задействованы две пожарных машины и автовозка.

Ранее в селе Бясь-Кюель Горного района сгорели 39 домов и 58 хозяйственных построек. Эвакуированы 79 человек, в том числе 60 детей.

Сообщалось, что якутянам, потерявшим жилье из-за лесных пожаров, построят новые дома за счет республики.

Напомним, в Якутии действует региональный режим ЧС.

Глава МЧС Евгений Зиничев после поручения президента направил в Якутию два самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет Ил-76 МЧС России со спасателями из Ногинского и Тульского спасательных отрядов - всего 200 человек. Кроме того, принято решение направить в республику еще 60 десантников Авиалесоохраны из Приморья и Хабаровского края.