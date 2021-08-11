11 Августа 2021
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Александр Бастрыкин, лупа, ноутбук (2019) | Фото: twitter.com/tjournal

Бастрыкину доложили о деле об избиении 95-летней пенсионерки в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме видеоконференц-связи провел оперативное совещание, на котором обсуждались итоги работы территориальных следственных органов СКР в первом полугодии 2021 года.
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Но прежде чем перейти к основному вопросу, Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственных подразделений по ряду резонансных происшествий в регионах страны. Как сообщили Накануне.RU в СКР, в числе прочего главе ведомства доложили о ходе расследования дела об избиении 95-летней пенсионерки в Екатеринбурге.

Напомним, дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, в начале августа в уральской столице сиделка нанесла телесные повреждения пожилой женщине – ветерану труда. У пенсионерки были зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы.

Сейчас по делу выполняется комплекс необходимых мероприятий. Допрашиваются свидетели, анализируется интересующая следствие документация о работе частной организации, где работает сиделка.

Как добавили в СКР, по ряду происшествий Александр Бастрыкин запросил планы расследований и еженедельные подробные доклады. Также он поставил ход предварительного следствия по ним на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Теги: пенсионерка, Бастрыкин, дело, СКР, Екатеринбург



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