В Тюмени будут судить предполагаемого виновника взрыва газа в жилых домах

В Тюмени мастеру управления эксплуатации газопроводов газоэксплуатирующей организации вменяют взрыв раза в жилом доме, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По версии следствия, мастер из-за ненадлежащего технического обслуживания и текущего ремонта газорегуляторного пункта, расположенного вблизи дома по улице Молодой, не увидел дефект в работе регулятора давления газа. Сотрудник установил завышенные параметры срабатывания предохранительного запорного клапана. Кроме того, в октябре 2020 г., когда было холодно, мастер не включил систему обогрева газорегуляторного пункта.

В результате днём 28 октября 2020 г. в газифицированных жилых домах района Метелёво Тюмени произошли хлопки бытового газа и возгорание. Общая сумма ущерба составила 25,8 млн руб. Дело ушло в суд.