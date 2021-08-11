11 Августа 2021
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Американский йота-штамм коронавируса оказался заразнее и смертоноснее для пожилых людей

Ученые пролили свет на новый штамм коронавируса. Это йота-штамм, также известен как B.1.526. Его выявили в США.

В Департаменте здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школе общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете пришли к выводу, что йота-штамм может значительно повысить уровень смертности.

Выяснилось, что "йота" передается на 15-25% быстрее, чем другие известные мутации.

При этом смертность людей в возрасте (начиная с 45 лет) при заражении "йотой" вырастает на 62-82%.

Вирус этой мутации выявлен во всех штатах США и еще 27 странах мира, передает РБК.

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Теги: йота-штамм, коронавирус, мутация, смертность



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