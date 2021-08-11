Шойгу: ОДКБ нужно готовиться к возможному вторжению боевиков из Афганистана

Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы, ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, вооруженным силам Таджикистана и Узбекистана нужно готовиться к отражению возможных провокаций со стороны "Талибана"*, несмотря на заявления лидеров движения не предпринимать таких попыток.

Министр подчеркнул, что военные учения России, Таджикистана и Узбекистана на границе с Афганистаном продолжатся, для того, чтобы "держать порох сухим", пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на 201-ю военную базу в Таджикистане. Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны военного контингента США и НАТО. 4 июля стало известно об очередной атаке группировок движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) в приграничном районе, в результате которого несколько тысяч таджикских военнослужащих были вынуждены отступить. Также постоянно появляются сообщения о захвате талибами городов на границе с Таджикистаном.

*Организация, деятельность которой запрещена в РФ.