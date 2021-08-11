Уральский водитель, насмерть сбивший двух пенсионерок, получил 9 лет "строгача"

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о резонансном ДТП в Качканаре, в котором погибли две пенсионерки. На скамье подсудимых оказался неоднократно судимый за кражи и угоны житель Нижнетуринского района.

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Напомним, все произошло 5 марта этого года: водитель "Хонда Интегра", приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизил скорость и не пропустил двух пожилых женщин. В результате иномарка наехала на них, а водитель сразу скрылся. Пенсионерки получили тяжелые травмы и в тот же день скончались в городской больнице Качканара.

Сидевший за рулем уралец, поняв, что натворил, на следующий день сам пришел к силовикам и во всем сознался. Оказалось, что в прошлом он неоднократно привлекался за нарушения ПДД. Также в ходе расследования выяснилось, что в момент ДТП собственник авто находился на заднем сидении, а машиной управлял его знакомый. После аварии он бросил "Хонду" на одной из улиц города, где ее затем нашли сотрудники полиции.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Качканарский городской суд вынес свой приговор. Горе-водитель получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишен права управления транспортными средствами на два года.