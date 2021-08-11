11 Августа 2021
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Лесные пожары в Якутии на снимке со спутника. (2021) | Фото: Роскосмос / РКС

СМИ: в Якутии и Иркутской области возможно введение межрегионального режима чрезвычайной ситуации

Власти Иркутской области и Якутии, которые лидируют в России по площади природных пожаров, готовятся ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации по инициативе Минприроды и Рослесхоза.

Это позволит использовать более широкие возможности по привлечению группировок спасателей и переброске сил МЧС в места ЧС из других субъектов. Решение пока не принято.

По данным Минприроды, обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной, а показатели горимости лесов превысили показатели 2020 года. Всего же в России сейчас огонь действует на 7,4 млн га территорий. Более 90% территорий, охваченных огнем, приходится на регионы Дальнего Востока, а на Якутию — 78% всех площадей по стране, пишет "Коммерсант".

Днем ранее Минприроды и Рослесхоз на заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров предложили ввести в Якутии режим межрегионального ЧС. Дым от пожаров достиг уже почти всех уголков России от западных до восточных окраин, а по данным NASA – распростерся уже и до Северного полюса.

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Теги: Якутия, Иркутская область, пожары, ЧС



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