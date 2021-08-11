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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Кургане осуждены сотрудники реабилитационного центра, похищавшие и мучившие людей

Городской суд Кургана вынес приговор десяти фигурантам резонансного уголовного дела о незаконной деятельности реабилитационного центра в Юргамышском районе.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, фигуранты обвинялись в общей сложности в более чем 30 эпизодах преступной деятельности. Так, с конца декабря 2015 года они создали автономную некоммерческую организацию по социальной адаптации и ресоциализации. В "реабилитацию" в центр помещались страдающие от наркотической или алкогольной зависимости. Туда их доставляли принудительно с применением физического насилия или обманным путем.

При этом обвиняемые не имели медицинского образования и соответствующей лицензии на медицинскую деятельность. За оказанную "реабилитантам" помощь злоумышленники ежемесячно взимали с родственников от 5 до 20 тыс. руб.

Вышеуказанные факты были выявлены сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР регионального УМВД России.

Доказательства, содержащиеся более чем в 80 томах уголовного дела, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Осужденным в зависимости от роли каждого назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 до 11 лет. Большинство из них будут отбывать наказания в колониях строгого режима.

Как сообщалось, сбежать из этого центра было практически невозможно. Однажды работники центра замотали одного из мужчин в ковер, в котором бедняга и скончался - это было в мае 2016 года. Злоумышленники подбросили тело к зданию местной больницы.

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Теги: Курган, похижения, суд



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