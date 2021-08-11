11 Августа 2021
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Политика В России
форум Дорога 2019, Цуканов, Колокольцев, Акимов (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: кадровые изменения могут произойти в МВД РФ уже в ближайшие дни

Неожиданные кадровые изменения могут произойти в МВД России уже в ближайшие дни.

Система личного поручительства начальников за проштрафившихся подчиненных, которую ввел Владимир Колокольцев, едва возглавив министерство в 2012 году,  достигла своего пика.

Глава ведомства отстранил от должности сразу трех генералов, занимавших высокие должности в центральном аппарате МВД и ГУ МВД по Москве. Все они в свое время поручились за бывшего начальника Камчатского УМВД Михаила Киселева, который находится под следствием по обвинению в получении взятки.

Кроме того, Колокольцев отправил во все регионы секретную телеграмму, в которой требования о личном поручительстве за подчиненных предельно ужесточены.

По версии следствия, в июле 2020 года высокопоставленные камчатские полицейские получали откаты за подмену рыбопродукции из дорогостоящей нерки на более дешевую продукцию из гольца и сельди в меньшем объеме и последующее отражение этой продукции в процессуальных документах об изъятии и помещении на ответственное хранение. Размер взяток оценивается в 2 млн руб., пишет "Коммерсант".

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Теги: МВД России, увольнения, генералы



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