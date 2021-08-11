Ректора РГСУ Починок временно отстранили от должности

Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок временно отстранена от должности с 30 июля.

Врио ректора назначен Андрей Хамров. Он подтвердил существование соответствующего приказа Министерства науки и образования.

В РГСУ прошла внеплановая проверка Минобрнауки по факту "жалоб студентов на обучение, проживание и т. д. ". В результате выявленных нарушения Починокотстранена от должности. Окончательное решение по работе Починок будет принимать министр Валерий Фальков, пишет "Коммерсант".

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