11 Августа 2021
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ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: kazanreporter.ru

Владелец ЦУМа удивлен внезапными проверками ФАС

Владелец ЦУМа — Группа компаний Mercury — сообщила, что удивлена внезапными проверками Федеральной антимонопольной службы России, которые начались 10 августа.

"Мы удивлены происходящим, поскольку год назад Федеральная антимонопольная служба уже проверяла нашу компанию. По факту проведена повторная внезапная проверка", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что основания для проверок неизвестны.

Как сообщалось, антимонопольное ведомство проводит проверку в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при сбыте товаров в интернет-магазине.

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Теги: ФАС, ЦУМ



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