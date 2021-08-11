Российские авиаперевозчики увеличили перевозки почти вдвое

В июле услугами российских авиакомпаний воспользовались 12,5 млн пассажиров, что почти в два раза больше, чем в июле 2020 года, на фоне существенных ограничений из-за эпидемий коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в Росавиации, 2,5 млн человек в июле перевез "Аэрофлот". На втором месте идет "Сибирь" (1,7 млн пассажиров). Замыкает тройку "Победа" которая перевезла 1,5 млн. Услугами "России" воспользовались 1,2 млн человек, "Уральскими авиалиниями" — 1,1 млн пассажиров.

Всего за семь месяцев текущего года было перевезено 56,6 млн пассажиров, что на 63,7% больше, чем за этот же период прошлого года.

Как сообщалось, авиакомпания "Россия" предложила членам экипажей воздушных судов премии "за лояльность" в размере 25 тыс. руб. Ранее стало известно о задержках рейсов "России" из-за забастовок членов бортэкипажей, связывая их с большой нагрузкой на работников.

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