11 Августа 2021
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Общество В бывшем СССР
(2005) |

В Киргизии завели дело против напавшего на русскоговорящую девушку

Сотрудники правоохранительных органов инициировали уголовное дело за хулиганство в отношении 29-летнего молодого человека, который набросился на одну из сотрудниц детского центра развлечений Magic City в Бишкеке.

Нетрезвый мужчина напал на девушку-кассира, так как она его проконсультировала на русском, а не на киргизском языке. В результате неизвестный взял в руки калькулятор и ударил ее по голове.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает 24.kg.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты попросят председателя парламента Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением. Володин не исключает, что позволяющим подобные действия могут запретить въезд в Россию.

Как сообщалось, российские власти депортируют на родину 12 мигрантов, принимавших участие в массовой драке в Мытищах 6 августа. 

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Теги: Киргизия, нападение, девушка



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