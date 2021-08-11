Власти Мурманская область разрешили массовые мероприятия

В Мурманской области ослабили ограничения по борьбе с COVID-19.

Так, с12 августа вновь будут разрешены массовые мероприятия при условии участия в них не более 70 человек и заполняемости помещений до 50%. Также станут доступны спортивные мероприятия на открытом воздухе и отдельные массовые мероприятия по индивидуальному согласованию.

Как следует из сообщения регионального оперативного штаба, если сохранится устойчивая тенденция снижения заболеваемости, послабление будет продолжено.

Как сообщалось, к достижению иммунитета в 60% близки Москва, Санкт-Петербург, республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.