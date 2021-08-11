Родственник Путина снялся с выборов в Госдуму

Двоюродный племянник российского президента Владимира Путина и председатель партии "Россия без коррупции" Роман Путин отказался от участия в выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу №214 Санкт-Петербурга.

Политик намеревался участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. 10 августа Роман Путин подал личное заявление об отказе от дальнейшего участия в них, сообщает "Коммерсант".

"Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мною человеком по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу", — написал Роман Путин в своем Instagram.

Напомним, в начале года Роман Путин создал Комитет поддержки Путина, целью которого будет контроль за реализацией реформ, проводимых главой государства, и исполнением его указов.