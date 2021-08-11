Региональный Минздрав: давление кислорода во владикавказской больнице снова упало

В клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, где ранее из-за прорыва кислородной трубы погибли пациенты, вновь упало давление кислорода.

По данным регионального Минздрава, в настоящее время подключены резервные системы, все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем, сообщает ТАСС.

Ранее министерство здравоохранения региона сообщило, что все больницы Северной Осетии, где проходят лечение пациенты с COVID-19, обеспечены кислородом.

Тем временем, во Владикавказе задержали главного врача больницы, где погибли 11 человек посла прорыва трубы с кислородом.

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