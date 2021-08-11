"Полгода дети фактически не учились": многодетная мать потребовала отменить ОГЭ и ЕГЭ из-за пандемии

Из-за вынужденной самоизоляции и перехода на дистанционное образование Министерству просвещения стоило бы отменить обязательные экзамены — ОГЭ и ЕГЭ, заявила мать 17 детей, общественница Валентина Красникова. Она считает несправедливым, что с детей требуют демонстрации знаний, которые они практически не получали полгода, сидя дома на дистанте. Об этом общественница заявила на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Учебный процесс не организовали, а ответственность детей за сдачу ЕГЭ на себя не взяли. С детьми поступили нечестно, полгода они фактически не учились, пробел в знаниях был колоссальный. Те, у кого были деньги, купили онлайн-уроки и прикрепились к школе онлайн", — рассказала Красникова в эфире НСН.

Многодетная мать с ужасом вспоминает перевод 12-ти ее детей на дистант в прошлом году.

"Ничего более кошмарного в жизни школьника, родителя и учителя, наверное, не было в истории. То, каким образом это было организовано, это самый главный ужас. Настолько неэффективно, настолько хаотично, настолько бездарно, что это просто невозможно! Ничего не было слышно, все висло", — вспоминает она.

Со стороны образовательного ведомства было бы честно по отношению к детям отменить ОГЭ и ЕГЭ, поскольку у них не было времени полноценно подготовиться к экзаменам. Ситуацию усугубили технические неполадки.

"Попадаются бракованные варианты ОГЭ и ЕГЭ, мои дети попали на такой вариант по алгебре. И нигде это не было озвучено, мне директор школы сказала", — добавила Красникова.

По ее словам, ребята, которым достался брак, будут пересдавать ОГЭ в сентябре, тогда как прием в средне-специальные учебные заведения завершается в середине августа.

"Что эти дети должны делать целый год? Дайте им аттестаты, и пусть поступают!" — возмутилась женщина.

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский согласился, что ЕГЭ не оправдал надежд.

"Это оказался экзамен на стрессоустойчивость родителей и детей. Экзамен должен выявлять знания, а не подлавливать на незнании", — сказал он.

Депутат Олег Смолин добавил, что одну из своих задач ЕГЭ выполнил — увеличил количество детей из провинции, поступивших в столичные вузы. Но от экзамена в таком формате все равно больше вреда, чем пользы.

Большинство школьников, сдавших ЕГЭ на высокие баллы, ходили к репетиторам. Это большие затраты для семьи, поэтому говорить о равенстве возможностей в связи с введением госэкзамена не приходится. Амет Володарский предложил пригласить репетиторов к госзаказу, чтобы государство оплачивало подготовку к экзаменам.

"Можно попробовать эту практику, взять самые продвинутые регионы: Северо-Западный, Приволжский и Центральный", — сказал омбудсмен.

Валентина Красникова с ним не согласилась: преференции опять достанутся центральным регионам и не дойдут до Сибири.