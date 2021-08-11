11 Августа 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
замазанный логотип партии &quot;Единая Россия&quot;, Александр Величко (2021) | Фото: instagram.com/alx_velichko

В югорской вотчине "Лукойла" - раскол в рядах "Единой России"?

За месяц до голосования в стане урайских "единороссов" наметился публичный раскол. Председатель думы города от партии власти Галина Александрова сделала открытое заявление на своей странице в Instagram: "Многие идут в партию с определенной целью, занимают высокие должности, а потом их не увидишь ни со значком, ни с флагом, ни с какой символикой. На всякий случай, в сторонке. Друзья, давайте покажем и лицемеров партии "ЕР", а лучше избавимся от них", призвала партфункционерка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее руководитель фракции партии "Единой России" в урайской думе Александр Величко опубликовал пост о своей деятельности в Instagram, где специально замазан логотип партии власти на баннере.

Масла в огонь подливают и сами депутаты, многие из них называют произошедшее политическим предательством. Раскол в рядах урайских "единороссов" образовался меньше, чем за два месяца до выборов. Многие члены партии, которые не прошли отбор на праймериз, или которых просто проигнорировали, самостоятельно зарегистрировались самовыдвиженцами на выборах в думу Урая, и таких набралось немало. Среди них – Вячеслав Шурыгин, Артём Подчувалов, Артём Бабенко, Владимир Иноземцев, Егор Власов, Анатолий Сафонов и другие. Кандидаты от партии власти идут на выборы под брендом "Команды Югры", в разговоре с избирателями называясь этим общественным объединением.

По оценкам наблюдателей, глава города Урай и секретарь местного отделения партии "Единой России" Тимур Закирзянов с момента начала своей деятельности дистанцируется от упоминания партийной принадлежности, сообщил Накануне.RU информированный источник. И ни в официальных пресс-релизах на сайте администрации, ни в социальных сетях он никак не связывает себя с партией власти.

Тимур Закирзянов, инаугурация(2019)|Фото: администрация Урая

Ранее председатель партии "Единая России" Дмитрий Медведев раскритиковал партийцев, участвующих в выборах самовыдвиженцами. Об этом он говорил на XIX съезде политической партии. "Участвуя в выборах, как самовыдвиженцы, члены партии скорее запутают избирателя и не помогут своему избранию", - заявил он. По словам Медведева, кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью. "А тот, кто стесняется, должен уйти из партии и освободить место для других", - добавил глава партии.

В разговоре с журналистом агентства Александр Величко отметил, что фотографию с "замазанным" логотипом партии ему скинули именно в таком виде, а спикер думы Галина Александрова заявила Накануне.RU, что в своём посте лишь процитировала партийный проект "Вверх".

Между тем конфликт в Урае, который считается вотчиной "Лукойла", грозит вылиться в масштабную чистку рядов, потому что ситуация грозит выйти из-под контроля и может привести к провалу на выборах.

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Теги: Аглина Александрова, Александр Величко, Тимур Закирзянов, Урай



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