Карпин провел двухчасовые переговоры с Дзюбой

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провел в Санкт-Петербурге переговоры с несколькими футболистами, в том числе с капитаном национальной команды Артемом Дзюбой.

Между футболистом и тренером много лет сохранялись напряженные отношения, конфликт произошел еще в те времена, когда Дзюба играл в московском "Спартаке", а Карпин его тренировал.

По данным сайта Eurostavka.ru, Карпин встретился с Дзюбой в одном из петербургских ресторанов. Они разговаривали около двух часов. Также тренер встретился с Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым. Издание предполагает, что Карпин рассчитывает на этих футболистов в ближайших матчах отбора к ЧМ-2022 в Катаре.

На первой пресс-конференции в качестве главного тренер Карпин заявил: "Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Мне может кто-то нравиться или не нравиться, но все это останется "за бортом". Если Артем [Дзюба] будет показывать тот футбол, который может принести пользу и помочь сборной России, то он будет в сборной. И это относится не только к нему, а ко всем футболистам".