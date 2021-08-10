Египет введет минимальные цены на размещение в отелях на 4 и 5 звезд

Не успели россияне приехать в Египет чартерами впервые за последние шесть лет, как власти страны уже "обрадовали" фиксацией цен на отдых в 4- и 5-звездочных отелях, передает "Интерфакс".

Так, с 1 ноября этого года будут установлены минимальные цены на размещение в отелях этих уровней – чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания гостей, заявил министр туризма страны Халед аль-Анани.

"В отелях 5 звезд цена будет минимум $40 долларов на человека, в 4-звездочных - $28. Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис", - сказал он на пресс-конференции, посвященной открытию прямых рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.