11 Августа 2021
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Политика В России
Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

Шойгу назвал "разложение общества" главной опасностью для страны

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал "разложение общества" главной угрозой для любой страны.

"Внешние угрозы, они понятны. Силовые угрозы - это когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, как с этим бороться, выстраиваем соответствующим образом силовую оборону. Но есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество", - заявил глава оборонного ведомства, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

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Теги: сергей шойгу, общество, внутренние угрозы



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