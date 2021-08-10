Признанию Белоруссией российской принадлежности Крыма ничто не мешает - источник

Признанию Белоруссией российской принадлежности Крыма ничто не мешает, тем более Будапештский меморандум (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия), передает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

Инсайдер отмечает, что вопрос признания Крыма даже отражен в союзном договоре России и Белоруссии: Союзное государство состоит из территорий государств-участников, которые определяются их конституциями.

Также, по мнению источника, белорусские бизнесмены работают в Крыму наряду с российскими олигархами, о которых говорил президент Александр Лукашенко на вчерашней пресс-конференции.

Напомним, на вопрос о том, когда Белоруссия признает Крым российским, Лукашенко заявил: когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию. При этом лидер Белоруссии подчеркнул, что пойдет на этот шаг, хотя его "многое связывает", например, Будапештский меморандум.