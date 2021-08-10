"В открытый космос в трусах не выйдут": Рогозин прокомментировал ситуацию со скафандрами для российских космонавтов

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в весьма образных выражениях сообщил, что без скафандров российские космонавты не останутся, проблемой производства в ближайшее время займутся.

Напомним, в июле глава НПО "Звезда Сергей Поздняков пожаловался на истекающий гарантийный срок скафандров "Орлан-МКС", рассчитанных на 20 выходов в открытый космос. Он также заявил о волоките при разработке новых скафандров и заказов на них.

"Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен", - заявил Поздняков.

И вот теперь Рогозин заявляет, что скафандры – вообще не проблема Позднякова.

"Звезда" не входит в периметр Роскосмоса, но как вы можете догадаться, космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут", - написал Рогозин в Twitter в ответ на соответствующий вопрос.

В июле Рогозин сообщил журналистам, что госкорпорация планирует создать альтернативное производство скафандров. Он уточнил, что конкуренция позволит быстрее реагировать на просьбы космонавтов. По словам Рогозина, в ближайшее время начальнику Центра подготовки космонавтов Максиму Харламову будет дано поручение "оценить возможную кооперацию, кто мог бы взяться за такую задачу".

Поздняков же рассказывал, что из-за возникшей задержки в заказе новых скафандров пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, применявшиеся в производстве. Использование новых материалов требует больших сумм и сроков производства, а также дополнительных испытаний.

"На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте", - сказал он.