10 Августа 2021
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Политика Санкт-Петербург
питерский закс, здание, санкт-петербург (2020) | Фото: ИА Regnum.ru/Дарья Драи

Эксперт не верит, что Буланова не собрала подписи в ЗакС

Ситуация в Санкт-Петербурге с выдвижением в городской парламент кандидатов от политической партией «Родина» становится все более острой. Если еще в понедельник многие были удивлены тем, как и насколько быстро Элла Памфилова ответила Татьяне Булановой в ее просьбе провести независимую экспертизу в городе, то сегодня рабочая группа ТИКа №17 по-своему «ответила» заслуженной артистке России и рекомендовала отказать ей в регистрации в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина».

Татьяна Буланова, выступила с новым заявлением: «Вы знаете, я живу всю жизнь в Петербурге. Знаю лично тысячи людей. Меня знают сотни тысяч. И мне говорят, что за меня не могли подписаться 5-6 тысяч. Это просто немыслимо. Наша команда собирала подписи по всему городу. Десятки тысяч людей. Лидера Андрея Петрова зарегистрировали, а меня нет?! Это просто обидно. Команда у нас одна на всех. И все работали хорошо. То нам не дают вешать плакаты, то не пускают по подписям. Мне жаль мой Петербург, жаль моих сторонников, что им за меня не дают голосовать. Я разочарована, простите».

Напомним, в прошлую субботу в социальных сетях была размещена запись, на которой заслуженная артистка России Татьяна Буланова обращается за помощью к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой остановить давление со стороны местных чиновников на партию «Родина» и ее кандидатов в ЗакС Санкт-Петербурга.

В понедельник, 9 августа Элла Памфилова ответила на обращение Булановой: ««Исходя из своей компетенции, исходя из своих обязанностей, мы, естественно, будем принимать все необходимые шаги и реагировать на обращения из Санкт-Петербурга, тщательно в них разбираясь. Мы даем еще один шанс горизбиркому в оставшийся до выборов период навести порядок там, где это еще возможно» – сообщила Глава ЦИК.

Руководитель «Института нравственности» Петр Юнацкевич не верит, что известная певица не смогла собрать необходимое количество голосов: «Была надежда на честные выборы. Но теперь уже очевидно, что власти избавляются от честных и, видимо неугодных им кандидатов. Татьяне Булановой якобы не хватило подписей, но я в это слабо верю, учитывая поддержку, которую ей оказывают люди и при том даже известные».

«Почему-то те, кто пользуется административным ресурсом проходят регистрацию. Что ж, очень жаль, что таких истинно народных кандидатов, которые выступают за традиционные ценности, и действительно, хотят сделать жизнь лучше, инициативы которых поддерживают горожане – вот так просто вышибают, по-другому и не скажешь, из выборного процесса, прикрываясь предлогами, которые ломаного гроша не стоят», – добавил эксперт. Орфография и пунктуация сохранены.

Единый день голосования будет проходить в России с 17 по 19 сентября. Выборы местных парламентов пройдут в ряде субъектов РФ, также будет сформирован новый состав Государственной думы.

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Теги: татьяна буланова, выборы, закс, партия родина, элла пафилова, единый день голосования



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